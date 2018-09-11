Microsoft Authenticator Apple Watch'a Geldi!
Microsoft'un bir süredir önizleme aşamasında bulunan Microsoft Authenticator uygulaması, Apple Watch'a resmi olarak geldi!
Microsoft geçen ay Apple Watch için geliştirdiği Microsoft Authenticator uygulamasının herkese açık önizleme sürümünü yayınlamıştı. Firma şimdi uygulamayı Apple Watch için resmi olarak yayınlamaya başladı.
Microsoft Authtenticator'ün yeni 6.0.1 sürümü, Apple'ın App Store'undan indirilebiliyor. Uygulama, oturum açma uyarılarını iPhone'unuzu açmadan, Apple Watch üzerinden doğrulamanıza izin veriyor. Böylece iki adımlı doğrulamayı daha kolay bir hale getirmiş oluyorsunuz.
Microsoft Authenticator'ü kullanmak için Apple saatinizde uygulamayı açıp, hesap başlığı altındaki "Set up" düğmesine basmanız gerekiyor. Bu düğmeyi görmüyorsanız, herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Ancak uyarıların şu an sadece Microsoft hesaplarıyla ve Azure Active Directory hesaplarıyla çalıştığını söyleyelim. Yani Google ve Facebook hesabınıza oturum açarken kodu görebilmek için iPhone'unuzu açmanız gerekiyor.
App Store'dan indirin: Microsoft Authenticator
Zeynel A. Öztürk
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