Microsoft Authenticator Apple Watch'a Geldi!

Microsoft'un bir süredir önizleme aşamasında bulunan Microsoft Authenticator uygulaması, Apple Watch'a resmi olarak geldi!

Microsoft Authenticator Apple Watch'a Geldi!

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