Microsoft, Blok Zincirine Yeniden Adım Atıyor
Microsoft, geleceğin teknolojisi olmaya aday olan blok zincirine yeni bir adım attı!
Microsoft, ödeme tartışmalarını ortadan kaldıracak bir hizmetle blok zinciri işine bir kez daha girmek istiyor. Firma, diğer şirketlerin haklarını yönetmelerini ve telif ödemelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Microsoft'un Azure bulut platformu üzerinde çalışan hizmet, ilk olarak oyun sektörüne odaklanıyor. Bu alandaki anlaşmazlıklar, içerik sağlayıcıları için büyük maliyetlere dönüşebiliyor. Gerçek zamanlı erişim ve ödemelere göz atma işlevleri sunan hizmet, yeni akıllı sözleşme (smart contract) sistemleri sayesinde ödemelerin doğru kişilere yapılmasını sağlıyor. Hizmet tam olarak çalışır hale geldiğinde Microsoft, dünyanın en büyük kurumsal blok zinciri ekosistemlerinden birine dönüşmüş olacağını umuyor.
Hizmeti desteklemesi için banka devi EY ile anlaşan Microsoft'un oyun dünyasındaki ilk deneği, Ubisoft olacak. Hizmetin altyapısını ise Quorum blok zinciri protokolü, Microsoft'un Azure bulut platformu, blok zinciri teknolojileri ve firmalar arasında yapılan özel anlaşmalar oluşturuyor.
Zeynel A. Öztürk
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