Microsoft, Build 2020 Etkinliğinde Çok Sayıda Yeni Sürprizini Tanıttı

Microsoft, geliştirici konferansı Microsoft Build 2020'yi bugün internet üzerinden yaptığı canlı yayınla başlattı. Etkinlik geliştiricilere ağırlık verdiğinden, tüketiciye yönelik donanımlara çok rastlanmıyor ancak Windows 10'u ilgilendiren yenilikler, hayal kırıklığına neden olmadı.
Project Reunion, Win32 API ve UWP API Yapılarını Birleştiriyor
Win32 ve evrensel Windows platformu (UWP) API'larını "Windows uygulamaları" altında bir araya getiren Project Reunion, CEO Satya Nadella tarafından duyuruldu. En son Windows 10 yapılarındaki UWP API'ları, eski Windows 10 sürümlerinde erişilmeyen bazı işlevlere erişiyor. Bunun sonucunda geliştiriciler, varsayılan olarak win32 sistemlerini hedefliyor, böylece mümkün olan en geniş kitleye ulaşıyorlar.
Geliştiriciler, en son yenilikleri göz ardı ettiğinden bu durum, en son Windows işlevlerinin geliştirilmesini olumsuz etkiliyor. Nadella, eski ve yeni API'lar arasında bir köprü kurmanın yolunu bulduklarını ve buna Project Reunion dediklerini duyururken, sözlerine şunları ekledi:
"Windows platformunu hem win32 hem de UWP API'leri arasında sorunsuz entegrasyona izin vererek birleştiriyoruz."
Project Reunion sayesinde geliştiriciler, açık kaynaklı NuGet paket yöneticisi üzerinden en son Windows API'sını indirip, onu kendi uygulamalarıyla derleyebiliyorlar. Böylece işletim sisteminin yeni işlevleri desteklemesine gerek kalmıyor. Project Reunion, Windows 10 uygulamalarının bulut üzerinden akış yapılmasını da mümkün kılıyor, böylece uygulamalar Windows 10'un hangi sürümü olduğuna bakmaksızın çalışabiliyor.
Windows Terminal ve WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) Duyuruldu
Microsoft mühendisleri Scott Hanseman ve Kayla Cinnamon, etkinlikte yeni Windows Terminal aracını gösterdiler. Belki daha ilgi çekici yenilik ise Windows Subsystem for Linux'un (WSL2) yeni sürümünün tanıtılması oldu.
WSL ikili çeviri katmanında çalışırken WSL2, Windows 10 üzerinde entegre bir sanal makinede gerçek bir Linux çekirdeği çalıştırıyor. Teknik ayrıntılara fazla girmeden söylemek gerekirse WSL2, tam sistem çağrısı desteğini amaçlıyor ve geliştiricilerin Linux uygulamalarını Windows Terminal üzerinden çalıştırmalarına izin veriyor. Böylece geliştiriciler, Linux yapılarını Visual Studio gibi geliştirici araçları üzerinden test edebiliyorlar.
Edge Yavaşça Geliyor
Microsoft, ocak ayında duyurduğu ve yavaşça dağıtacağını söylediği Edge'i aslında hiç dağıtmamıştı. Yalnızca dileyen kullanıcılar, Chromium motoruyla yenilenen tarayıcının kararlı sürümünü kendileri indirebiliyorlardı.
Yeni blog gönderisinde açıkça bahsedilmese de yeni Edge, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte gelebilir. Bu arada yeni tarayıcı, bu ayın ilerleyen günlerinde geliştiricilere açılacak. Tarayıcı Windows Update üzerinden gelecek olsa da, ilerdeki güncellemeleri Windows Update'ten bağımsız olarak alacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın