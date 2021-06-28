Microsoft CEO'sundan Apple'a Windows 11 ve iMessage Çağrısı

Microsoft'un Windows 11'i resmi olarak duyurmasının yankıları sürüyor. Pek çok noktada büyük yenilikler barındıran Windows 11 ile beraber Microsoft Store da yenilendi ve yeni bir çehreye kavuştu.
Windows 11'in tanıtılmasının ardından Wall Street Journal'a bir röportaj veren Microsoft CEO'su Satya Nadella, Apple'ı Windows 11'e davet ederken, artık iMessage için iyi bir platform olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.
Nadella'ya göre Windows 11'in en büyük hedeflerinden biri üçüncü taraf uygulama pazarlarına açılarak Microsoft Store'un ötesine geçmesi ve yaratıcılığın merkezi olması. Yeni platforma tüm uygulamaların davet edildiğini belirten Nadella, Apple'ı da davet etmekten çekinmiyor.
Windows ve Android cihazların birbirine yakından bağlantılı olduğunun altını çizen Nadella, Android uygulamalarının Windows üzerinde rahatlıkla çalıştığını, fakat buna karşın iPhone ile aralarında mesafe olduğunu söylerken, Apple'ı da aralarında görmek istediklerini belirtiyor. Apple'ın popüler uygulamalarından iMessage'ın şu an yalnızca Apple ürünlerine özel olduğunu söyleyen Nadella, bu uygulamayı da Windows ile uyumlu olarak görmek istediklerini belirtiyor.
Apple'ın görüntülü arama uygulaması FaceTime'ı bu sene sonbahar aylarında Android ve Windows için yayınlayacağını duyurmuş olması, iMessage için de yeşil ışık yakabileceği anlamı taşıyor. Şu an için Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir bilgi gelmiş değil.
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