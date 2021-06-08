FaceTime, Android ve Windows 10'a Geliyor. Ama Beklediğiniz Şekilde Değil!

Apple, FaceTime görüşmelerinin iOS 15 ile birlikte Android ve Windows 10'a da geleceğini duyurdu. Ama bu müjde, beklediğinizden biraz farklı bir sistemi işaret ediyor.