FaceTime, Android ve Windows 10'a Geliyor. Ama Beklediğiniz Şekilde Değil!

Apple, dün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde, iOS 15'in tanıtımı da dahil olmak üzere, yazılım tarafında önümüzdeki günlerde göreceğimiz önemli yenilikleri duyurdu. Bu duyurular arasında bir de sürpriz vardı: iOS 15 ile birlikte FaceTime, Windows ve Android kullanıcılarına da açılıyor.
Yeni güncelleme ile FaceTime, Zoom ve Skype gibi diğer video konferans uygulamalarıyla daha uyumlu hale geliyor ve kullanıcıların arama bağlantılarını başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyor. Daha iyi olan haberse, bu bağlantıların hem Windows 10 hem de Android'de çalışacak olması. Ne yazık ki Apple, FaceTime uygulamasının bir Windows 10 ya da Android sürümünü sunmayı düşünmüyor. Bu nedenle bir Android veya Windows 10 cihazı kullanarak, FaceTime görüşmesine katılmak ancak bir web tarayıcısı aracılığıyla gerçekleşecek.
Android ve Windows 10 desteği de dahil olmak üzere tüm yeni FaceTime özellikleri, iOS 15 güncellemesiyle birlikte, iPhone 13 tanıtımında devreye girecek...
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