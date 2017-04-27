Microsoft: Creators Update'i Kendiniz Yüklemeyin!
Microsoft, Creators Update'i kendi çabasıyla yükleyenlere önemli bir uyarıda bulundu!
Windows 10 Creators Update Microsoft tarafından dağıtılmaya başlandı ancak firma, güncellemeyi kendi kendinize yüklemeye çalışmanızı istemiyor.
Bir başka deyişle Microsoft, Creators Update'i Media Creation Tool veya Windows Update Assistant ile yüklemenizi tavsiye etmiyor. Bunun nedeni, firmanın belirli donanım konfigürasyonlarındaki sorunları gidermek istemesi. Microsoft, bunun için Windows Insider yapılarındaki geri bildirim aracıyla yapılan bildirimlerden ve Creators Update'i kullananlardan gelen genel geri bildirimlerden faydalanıyor.
Microsoft, Creators Update'te çözülmeyen bir sorunla karşılaştığında, genellikle şu üç adımı izlediğini söylüyor:
1. Sorunu belgelendirerek Microsoft forumları gibi yerlerde sorun gidermeye yönelik tavsiyeler sunmak.
2. Windows için bir onarım sunmak veya donanım üreticiyle çalışarak sürücünün güncellenmesini sağlamak.
3. Sorundan etkilenen cihazların Creators Update'i Windows Update üzerinden almasını engellemek.
Microsoft, örnek olarak bazı Broadcom bluetooth bağdaştırıcılarında yaşanan bağlantı sorunlarını gösteriyor. Firma bu sorunu bulduktan sonra forumlarda sorun gidermeye yönelik bir tavsiye yayınlamış, güncellemenin Windows Update üzerinden alınmasını geçici bir süre için engellemişti. Bu geçici engel, sorun çözüldükten sonra kaldırılacak.
Zeynel A. Öztürk
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Birkaç gün sonra Windows 10 Creators Update ISO'sunu indireceğim. Belki de biraz daha beklemeliyim...