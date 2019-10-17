Microsoft Defender'a "Dış Müdahale Koruması" Eklendi
Microsoft, Windows 10'un varsayılan antivirüsü Defender'a bir yeni özellik daha ekledi!
Microsoft, antivirüs yazılımı Defender için "Tamper Protection" (dış müdahale koruması) işlevini kullanıma sunduğunu duyurdu. Yeni işlev, zararlıların ve diğer üçüncü parti uygulamaların Microsoft Defender'ı kullanıcı fark etmeden kapatmasına engel olarak çalışıyor.
Firmanın blog gönderisine göre Tamper Protection, zararlı uygulamaların gerçek zamanlı korumayı, davranış izlemeyi, virüs ve risk korumasını, Defender'ın antivirüs bileşenlerini ve bulut tabanlı koruma bileşenlerini kapatmasını engelleyecek ve güncellemelerin durdurulmasının önüne geçecek. Microsoft, Tamper Protection'ın temel olarak Defender'ı "kilitlediğini" ve güvenlik ayarlarının üçüncü parti uygulamalar tarafından değiştirilmesine engel olduğunu söylüyor.
Bu önlemler sayesinde üçüncü parti uygulamalar, Defender'ın ayarlarını PowerShell kodlarıyla, grup ilkelerini değiştirerek veya kayıt defteri üzerinden değiştiremiyorlar.
Windows 10 ile birlikte gelen ücretsiz Microsoft Defender, yeni Tamper Protection işlevini kazanırken Microsoft Defender Advanced Threat Protection'ın (ATP) ticari sürümüne de sahip olacak. Aralık 2018'de Insider'lar tarafından test edilmeye başlanan Tamper Protection, tüm Defender kullanıcılarına dağıtılmaya başlanmış durumda.
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