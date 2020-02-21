Microsoft Defender, Telefonlara Giriyor

Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği antivirüs yazılımı Defender'ı iOS ve Android'e getireceğini duyurdu. Firma, yeni mobil uygulama hakkındaki ayrıntılardan ise bahsetmedi.
Microsoft Defender ATP (Gelişmiş Tehdit Koruması), Apple'ın masaüstü işletim sistemi macOS'ta bir süredir kullanılabiliyor. Şimdi ise herkese açık ön izleme sürümü, Linux'a geliyor. Microsoft, Linux desteğinin uzun zamandır istendiğini, artık bu yeniliği test edebileceğinizi söylüyor.
Defender'ın Windows'tan farklı bir yapıya sahip olan Android ve iOS'ta ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Oldukça kısıtlı bir platform olan iOS'ta Defender'ın işlevleri, Outlook gibi Microsoft hizmetlerini kullanmanıza bağlı olabilir. Bu durumda Defender, olta saldırısı koruması gibi işlevler sunabilir.
Bu gelişmeler, yazılım devinin Microsoft 365 stratejisinin bir parçası. Firma, Microsoft hizmetlerini sadece kendi platformlarında değil, her yerde kullanabilmenizi istiyor. Bunlara macOS, Linux, Android ve iOS gibi rakip platformların dahil olduğu oldukça açık.
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