Microsoft, Edge İçin Yerleşik Bir 'Matematik Çözücüyü' Test Ediyor

Edge tarayıcısını daha popüler hale getirmek için yeni özellikler eklemeye devam eden Microsoft, bu sefer de Edge'e bir "matematik çözücü" ekliyor.

Microsoft Edge'e "matematikçi" de geldi

Edge tarayıcısına gelen yeni özelliklerin, resmi olarak yayınlanmadan önce test edilmesine imkan veren Edge Canary kanalı, sık sık eklenen yeni özellikler ve düzeltmelerle günlük olarak güncelleniyor. Microsoft, kısa süre önce, ön izleme kanalına, kullanıcıların Office dosyalarını doğrudan tarayıcıda açmasına olanak tanıyan bir seçenek eklemişti. Şimdi de, Microsoft Edge tarayıcısı için yerleşik bir "Matematik Çözücüyü" test ediyor gibi görünüyor.

Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından tespit edilen yeni özelliğe, Edge Canary için Ayarlar > Görünüm bölümünde "Show Math Solver button" adlı yeni bir düğme ile ulaşılabiliyor. Microsoft'un kontrollü dağıtım planlarının bir parçası olarak henüz herkes tarafından kullanılamayabilir.

Üzerine tıkladığınızda size iki seçenek sunuluyor; ya matematik problemini elle yazabiliyorsunuz ya da Windows 10'da bulunan Snipping Tool'a benzer şekilde ekrandaki matematiksel bir problemin resmini çekebileceğiniz bir pencere açılıyor. Matematik Çözücü denklemi çözüyor ve hem sonucu hem de gidiş yolunu gösteriyor. İşlevsellik ve çalışma mekanizması mekanizma, WolframAlpha gibi hesaplama yazılımlarının tarzına oldukça benziyor.

Halen test aşamasında olmasına rağmen, Matematik Çözücü özellikle matematik problemlerini anında çözmek zorunda olan öğrenciler ve profesyoneller için yararlı olabilir. Yerleşik özellik, kullanıcıların WolframAlpha gibi web sitelerine gitmek zorunda kalmayacağı için daha fazla verimlilik sağlıyor. Matematik Çözücü'nün nihayetinde kullanıcıların geneline ulaşıp ulaşamayacağını bekleyecek ve göreceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik öğrenme ekranı!
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?

Günün En çok Okunanları
Windows'un Sır Perdesini Kaldırıyoruz: 6 Gizemli Windows Sorusu
Dünyanın İlk ve En Pahalı Tweet'ini Bir Türk Satın Aldı: Peki NFT nedir?
Bir İnsana İki Farklı Koronavirüs Varyantı Bulaşır mı; Bulaşırsa Ne Olur?
Twitter, Yazılan Tweet'ler İçin "Geri Al" Düğmesi Üzerinde Çalışıyor
Microsoft, Edge İçin Yerleşik Bir 'Matematik Çözücüyü' Test Ediyor

 

 