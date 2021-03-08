Microsoft, Edge İçin Yerleşik Bir 'Matematik Çözücüyü' Test Ediyor

Edge tarayıcısına gelen yeni özelliklerin, resmi olarak yayınlanmadan önce test edilmesine imkan veren Edge Canary kanalı, sık sık eklenen yeni özellikler ve düzeltmelerle günlük olarak güncelleniyor. Microsoft, kısa süre önce, ön izleme kanalına, kullanıcıların Office dosyalarını doğrudan tarayıcıda açmasına olanak tanıyan bir seçenek eklemişti. Şimdi de, Microsoft Edge tarayıcısı için yerleşik bir "Matematik Çözücüyü" test ediyor gibi görünüyor.
Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından tespit edilen yeni özelliğe, Edge Canary için Ayarlar > Görünüm bölümünde "Show Math Solver button" adlı yeni bir düğme ile ulaşılabiliyor. Microsoft'un kontrollü dağıtım planlarının bir parçası olarak henüz herkes tarafından kullanılamayabilir.
Üzerine tıkladığınızda size iki seçenek sunuluyor; ya matematik problemini elle yazabiliyorsunuz ya da Windows 10'da bulunan Snipping Tool'a benzer şekilde ekrandaki matematiksel bir problemin resmini çekebileceğiniz bir pencere açılıyor. Matematik Çözücü denklemi çözüyor ve hem sonucu hem de gidiş yolunu gösteriyor. İşlevsellik ve çalışma mekanizması mekanizma, WolframAlpha gibi hesaplama yazılımlarının tarzına oldukça benziyor.
Halen test aşamasında olmasına rağmen, Matematik Çözücü özellikle matematik problemlerini anında çözmek zorunda olan öğrenciler ve profesyoneller için yararlı olabilir. Yerleşik özellik, kullanıcıların WolframAlpha gibi web sitelerine gitmek zorunda kalmayacağı için daha fazla verimlilik sağlıyor. Matematik Çözücü'nün nihayetinde kullanıcıların geneline ulaşıp ulaşamayacağını bekleyecek ve göreceğiz.
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