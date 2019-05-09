Microsoft Edge'in Beta Sürümü Sızdı
Chromium tabanlı Edge'in beta sürümü, henüz erken de olsa internete sızdı!
Microsoft'un yenilenen web tarayıcısı Edge'e gelecek birkaç yeni özellik, bu hafta Build'de duyurulmuştu. Şimdi ise yeni bir Edge beta yapısı internete sızdı.
Edge şimdiye kadar sadece Canary ve Dev dallarından indirilebiliyordu ve beta sürümün yakında hazır olacağı belirtiliyordu. Canary sürümleri her gün, Dev haftada bir kez, bunlar arasında en kararlı sürüm olan Beta ise altı haftada bir güncelleniyor. Sızan yapıyı yüklemenin bir anlamı pek yok. İndirme Microsoft sunucularından olsa da, kararlı bir sürüm arayanların bu yapıyı yüklemek istemeyeceğini düşünüyoruz. Sızan beta sürümünün Microsoft tarafından yayınlanacak beta sürümü olacağının da bir garantisi yok. Tek kesin olan şey, sızan yapıda "Beta" simgesinin olması.
Sızan yapı, x64 ve x86 sürümleriyle geliyor, yani doğal bir ARM64 seçeneği hala yok. İşlevsel olarak tamamlanmış olması beklenen beta sürümünde ARM64'ün dışarıda bırakılması garip görünüyor. Sızan betada olmasa da, Windows 7 ve 8.1 desteğinin de gelmesi bekleniyor.
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