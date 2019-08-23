Microsoft Edge'in Sıradaki Yenilikleri Açıklandı

Microsoft, web tarayıcısı Edge'de yapacağı geliştirmelerin yeni bir listesini yayınladı!

Microsoft Edge'in Sıradaki Yenilikleri Açıklandı

Chromium tabanlı Microsoft Edge web tarayıcısının "kararlı" sürümleri internete birkaç kez sızsa da, Microsoft tarayıcıda geliştirmeler yapmaya devam ediyor.

Yeni açıklanan değişiklikler, ekim ayında kullanıcılara ulaşacak. Değişiklikler arasında PDF üzerine yazı yazma, yeni sekmede arka plan resmi kullanma ve fazlası var. İşte değişikliklerin listesi:

  • PDF'lerde mürekkep oluşturma
  • Tarayıcıda oturum açtığınızda, oturum açma profil resminiz doğru bir şekilde korunur.
  • Birden fazla profile sahipseniz, uygun profildeki bağlantıları ve ekleri açmak için daha iyi yönetebilme.
  • Yeni Sekme Sayfasında kendi fotoğraflarınızı arka plan görüntüsü olarak ayarlama seçeneği.
  • Uzantılar deposunda arama işlevi.
  • Edge'i her başlattıklarında "Yönetici Modu Algılandı" bildirimi alan kullanıcılar için bir hata düzeltmesi

Bu planlanan değişikliklerin yanında Microsoft, kullanıcılardan gelen işlev isteklerini de gözden geçirdiğini, bazılarının Insider sürümünde kullanılabileceğini söylüyor. Bunlar arasında Edge'in Fluent Design ile daha uyumlu bir UWP sürümü, Chrome Web Mağazası'ndaki temalar ve yeni sekme sayfası için daha çok kişiselleştirme seçeneği var.

Chromium tabanlı Edge'in final sürümünün ne zaman yayınlanacağı halen bilinmiyor. Microsoft'un tarayıcı üzerinde biraz daha çalışması gerektiği anlaşılıyor.

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