Microsoft Edge'ye Parolayı Göster Düğmesi Geliyor
Eski Microsoft web tarayıcılarında uzun süredir bulunan işlev, şimdi sadece Edge için değil, tüm Chormium tabanlı tarayıcılar için geliyor!
Microsoft, Chormium tabanlı Edge üzerinde Nisan'dan bu yana herkese açık olarak çalışıyor. "Parolayı göster" düğmesi, firmanın web tarayıcılarında uzun süredir bulunan bir özellik ancak henüz Chromium Edge'de yok. Neyse ki Chromium'a gönderilen kodlar, işlevin yolda olduğunu söylüyor.
Bir Microsoft çalışanı tarafından yollanan kodun Chromium'a yüklenmesi önemli bir ayrıntı, çünkü işlevin sadece Edge'e değil, tüm Chromium tabanlı tarayıcılara gelebileceğini gösteriyor. Yani Chrome, Vivaldi, Opera, Brave gibi tarayıcılar da "Parolayı göster" düğmesi sunmaya başlayabilirler.
İşlev, parola kutusunun yanında küçük bir göz simgesi olarak görünüyor. Göz simgesine tıkladığınızda, parola görünür hale geliyor. Otomatik olarak doldurulan parolalar, elbette bu şekilde görüntülenemiyor; sadece kendi yazdığınız parolaya bakabiliyorsunuz.
Chromium 77'nin işlev geliştirme süreci tamamlandığından, yeni işlevi en erken Chromium 78'i temel alan tarayıcılarda göreceğiz.
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