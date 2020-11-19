Microsoft, Geleceğin Gizemli İşlemcisini Tanıttı!

Microsoft, doğduran Windows cihazların güç sağlayacağı ve ayrıca tüm saldırı vektörlerini otadan kaldırmak üzere tasarlanmış yeni bir işlemciyi duyurdu.
Dev işlemci üreticileri AMD, Intel ve Qualcomm ile ortaklaşa bir şekilde geliştirilen işlemci, Microsoft Pluton adıyla anılıyor. Bu işlemci özellikle şifreleri koruma, aygıt yazılımlarını takip etme ve fiziksel donanım saldırılarını savuşturma becerileriyle dikkat çekerken, böylece geleceğin saldırılarına karşı korumalı yapıda olduğu iddia ediliyor.
Microsoft tarafından "Windows PC'lerin" geleceği şeklinde tanıtılan Pluton, halihaızrda kullanılan donanımsal güvenlik ve şifreleme çözümü Trusted Platform Module'ün yerini alacak. Direkt olarak işlemcilerin içinde yerleşik olarak yer alacak bir çip olan Microsoft Pluton, yerleşik yapısından ötürü sürekli olarak güncel tutulabilecek.
Microsoft Pluton'u bulunduran bilgisayarların ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik bilinmiyor. 2021 yılı sonunda görebiliriz.
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