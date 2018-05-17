Microsoft, Hesaplı Bir Surface Tablet Yapıyor
Microsoft'un, hesaplı iPad'e rakip olması beklenen yeni hesaplı Surface tableti geliyor.
İddialara göre Microsoft, daha hesaplı bir Surface tablet üzerinde çalışıyor. Bu yeni ve daha hesaplı Surface tablet, Apple'ın hesaplı iPad'i ile yarışacak. Bloomberg, önceden yaptığı haberde, sıradaki düşük fiyatlı Surface tabletin 10 inç ekrana, yuvarlak kenarlara ve 400 dolar fiyata sahip olacağını ve direkt olarak öğrencilere yönelik olan iPad ile rekabet edeceğini yazmıştı. Genel olarak bu yeni cihazın, 12.3 inç'lik Surface Pro'dan çok daha taşınabilir olması bekleniyor. Sızan bilgilere göre %20 daha hafif olma ihtimali var.
Cihazın daha küçük ekran boyutunun ve ağırlığının sonucu olarak, batarya ömrü de tam boyutlu Surface Pro'ya göre dört saat kısa olacak. Surface Pro'nun ise tek şarjda 13.5 saat dayandığı söyleniyor.
Boomberg'in kaynaklarının iddiasına göre Microsoft'un yeni cihazı Intel işlemci ve dahili grafikle gelecek, ayrıca Surface serilerinin ünlü destek çubuğu da olacak. İşletim sistemi ise Windows 10 Pro.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın