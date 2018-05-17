Microsoft, Hesaplı Bir Surface Tablet Yapıyor

Microsoft'un, hesaplı iPad'e rakip olması beklenen yeni hesaplı Surface tableti geliyor.

Microsoft, hesaplı bir Surface tablet yapıyor

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