Microsoft Intellimouse efsanesini yeniliyor!
Microsoft, eski Intellimouse'a sadık kalacak yeni bir fare tanıtmaya hazırlanıyor!
Microsoft'un 2003 yılından klasiği Intellimouse 3.0'ın hayranları, Microsoft'un söz verdiğine göre orijinal ile aynı ruha sahip olacak.
Hatta Microsoft'un Cihazlar Tasarım Yöneticisi Simon Dearsley, bu hafta yaptığı açıklamada yeni Classic Intellimouse'un parçalarının, ilhamı olan orijinal Intellimouse 3.0 ile aynı olacağını söyledi. Önemli olan iyileştirmelerin arasında ise tuş ve takip teknolojisi ile modern çağa uygun bir şekilde güncellenmiş malzemeler yer alacak.
Microsoft Classic Intellimouse'un fiyatı ise 40$ olarak belirlenmiş durumda. BlueTrack algılayıcı raporlarının belirttiğine göre fare hareketleri saniyede 1000 sefere kadar takip ediliyor ve 3200'e çıkabilen DPI ayarı bulunuyor. Bu da fareye Microsoft'un son zamanlarda sunduğu diğer fare Microsoft Surface Precision Mouse ile aynı doğruluğa sahip olması anlamına geliyor.
Ancak Surface Precision Mouse'un aksine Classic Intellimouse kablolu ve bu da oyunlardaki gecikmesini düşürüyor. Her ne kadar farenin tasarımı büyük oranda her iki ele de uygun olsa da, sadece fareyi sağ el ile kullanan kişiler cihazın yanındaki iki ek tuştan faydalanabilecekler gibi gözüküyor.
Ancak ufak bir ayrıntı da bulunmuyor değil. Her ne kadar yeni Intellimouse Windows 7'ye kadar geri giden tüm Windows sürümleri ile uyumlu olsa da Mac OS ile çalışmıyor. Tuşların özelleştirilmesine imkan tanıyan Microsoft'un Fare ve Klavye Merkezi yazılımı da Windows 10 S ile çalışmıyor.
Microsoft'un orijinal Intellimouse'u hem tasarımcıların hem de oyuncuların farklı ve daha doğru farelere ilgi göstermeye başladıkları bir dönemde ortaya çıkmıştı. Her ne kadar farenin kendisi Microsoft Mouse 2.0'ı taban alsa da, önemli bir farkı bulunuyordu: Fare tekerliği. Dearsley'nin söylediğine göre günümüzdeki farelerin büyük bir kısmı orijinal Intellimouse'dan lisanslanmış durumda.
Dearsley'nin söylediğine göre Microsoft sol ve sağ tuşlarda Omron anahtarlarını korurken, tekerlek ve yan tuşlar için üç yeni Kailh anahtarı eklenmiş durumda. Ayrıca fare daha sağlam olması için de yeniden düzenlendi.
Levent Öztürk
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