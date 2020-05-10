Microsoft, Kendi Linux'unu Kırabilen Hacker'ları Zengin Edecek

Microsoft, geliştirdiği özel Linux sürümünü güçlendirmek için, hacker'ları onu kırmaya davet etti. Bunu başaran olursa, küçük bir de servetin sahibi olacak.

Microsoft, Kendi Linux'unu Hacker'lara Açtı

Microsoft, geliştirdiği özel Linux sürümü Azure Sphere OS'u güçlendirmek için hacker'ları onu kırmaya davet etti. Firma, düzenlediği etkinlik kapsamında güvenlik açığı bulanlara 100.000 dolara kadar ödül dağıtacak.

Nesnelerin İnterneti cihazlarına yönelik bir çözüm olan Azure Sphere, hafif Linux tabanlı bir işletim sistemi, bir donanım platformu ve bulut güvenlik bileşenlerinden oluşuyor. Tüm bunlar bir araya gelerek internete bağlanan cihazlar için yüksek seviyede güvenlik sunmayı amaçlıyor. Etkinliğin hazirandan ağustosun sonuna kadar üç ay süreceği, ilgilenen güvenlik araştırmacılarının 15 Mayıs'tan önce kaydolması gerektiği belirtiliyor.

Microsoft, kendi geliştirdiği Pluton güvenlik alt sistemi üzerinde kod çalıştırdığını gösteren güvenlik araştırmacısına 100.000 dolar ödemede bulunacak. Pluton, Microsoft'un Azure Sphere'e yönelik donanım tabanlı (yonga üzerinde) bir güvenlik sistemi.

Sistemlerin beyaz şapkalı (etik) hacker'lar ile test edilmesine sıkça rastlanıyor, çünkü bu sistemler zamanı geldiğinde gerçek hacker'ların saldırısına uğrayacaklar. Bu nedenle potansiyel açıkları en başından ortadan kaldırmak büyük önem taşıyor. Bu açıklar, karmaşık yazılımların herhangi bir yerinde yer bulunabileceğinden, bulunması her zaman kolay olmayabiliyor. Nesnelerin interneti, güvenlik açısından ciddi sorunlara sahip olduğundan Microsoft'un bu alana önem vermesi iyi bir gelişme.

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