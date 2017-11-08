Microsoft, Kendi Oyunlarına Geri Dönüyor!
Microsoft, önceleri fazlasıyla yaptığı bir işe tekrar ağırlık veriyor; kendi oyunlarının rafları doldurmasını istiyor...
Microsoft'un Xbox One konsolu için genel stratejisi, büyük oranda üçüncü parti yayımcılar ile anlaşarak cihaza özel büyük oyunlar yayımlatmaktı. Ama 2013 yılından beri bu yol oldukça zorlu ilerliyordu. Xbox lideri Phil Spencer, Bloomberg ile yaptığı bir röportajda Microsoft'un artık kendisine ait daha fazla oyun üretmeyi planladığını ve bunu ya var olan stüdyolarla, ya da yeni stüdyoları alarak yapacağını söyledi.
Bu açıklamanın zamanlaması da oldukça önemli. Firmanın yeni konsolu Xbox One X'in dün satışa sunulduğu ve Microsoft'un bu cihazı, "Dünya'nın en güçlü konsolu" olarak tanımladığı unutulmamalı; cihazın yeteneklerini göstermek için çıkartılacak oyunların başında firmanın kendisinin bulunması son derece mantıklı.
Eğer her şey istenildiği gibi giderse, bu odak değişimi, Xbox'ın Sony'nin PS4'üne ve yeni Nintendo Switch konsoluna karşı daha fazla çaba göstermesine yardımcı olabilir. Şu anda PS4 ve Xbox One karşılaştırılması yapıldığında, oyun ve özel oyun sayılarının ciddi bir farka sahip olduğu gözüküyor.
Hem PS4 hem de Switch, firmaların kendileri tarafından yayımlanan oldukça etkileyici oyun kütüphanelerine sahip. Nintendo, doğal olarak, uzun zamandır yeni donanımının gücünü gösteren kendi oyunları ile tanınmakta ve göreceli olarak yeni olan Switch de şimdiden Nintendo'nun Legend of Zelda: Breath of the Wild ve Super Mario Odyssey gibi oyunlar ile büyük bir başarı elde etti.
Sony ise PS4 için Uncharted 4: A Thief's End ve Horizon Zero Dawn da dahil olmak üzere pek çok özel oyun sunuyor.
Microsoft, daha önce Halo, Forza ve Gears of War serileri ile pek çok başarı yakalamıştı. Her ne kadar bu isimlerden henüz vazgeçilmemiş olsa da, bu oyunlara eskisi kadar çok ilgi gösterilmediği söylenebilir. Hatta Microsoft, tanınan Lionhead Stüdyosu'ndan ve Danimarka'nın Press Play'inden geçtiğimiz yıl uzaklaşmıştı...
Levent Öztürk
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