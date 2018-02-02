Microsoft, Korkutma Amaçlı Yazılımları Silecek!
PC'nizin sorunlarla dolup taştığını söyleyerek sizi korkutmaya çalışan programlar, yakında Windows Defender'dan tekmeyi yiyecek!
Bilgisayarınızda virüs var diyerek bizi korkutup, onu hızlandırmak için bizi bir şeyler indirmeye ikna etmeye uğraşan uygulamalara çoğumuz rastlamışızdır. Bu tür uygulamalar bilgisayarda binlerce sorun bulup, bu sorunları onarmak ve bulunan zararlıları silmek için ücretli sürüme yükseltmenizi isteyebiliyor.
"Scareware" olarak sınıflandırılan bu tür uygulamalar, çoğu zaman hiç var olmayan virüslerden ve zararlılardan bahsediyorlar veya çok küçük sorunları büyük gibi gösteriyorlar. Microsoft, yaptığı bir açıklamayla Windows Defender'ın bu tür uygulamaları 1 Mart'tan itibaren kaldıracağını açıkladı.
Microsoft'un anti-zararlı yazılımı değişiklik sonrasında bu tür uygulamaları istenmeyen yazılım olarak işaretleyecek ve silecek.
Bu tür uygulamaların kötü ve işe yaramaz olduğu çoğumuzca kabul edildiğinden, Microsoft'un bu hamlesine büyük bir itiraz geleceğini sanmıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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