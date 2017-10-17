Microsoft, KRACK'le İlgili Onarımını Paylaştı
Microsoft'un Wi-Fi güvenliğini çökerten açık hakkında ne yapacağı, belli oldu!
KRACK adlı bir açık sayesinde Wi-Fi ağlarına bağlanan herhangi bir cihazın internet trafiğinin izlenebileceği, dün ortaya çıkmıştı. WPA ve WPA2 güvenlik protokollerini etkileyen bu açık hakkında Microsoft'un ne yapacağı (daha doğrusu yaptığı) belli oldu.
Microsoft, otomatik güncellemeleri açık tutan kullanıcıların sorunu ortadan kaldıran bir güncellemeyi hali hazırda yüklemiş olduklarını söyledi. Firma, güncellemeyle ilgili ek bir bilgi vermedi ancak bu güncellemelerin yaklaşık bir hafta önce yayınlanan Salı güncellemelerinin içerisinde olduğunu söyledi. Firmanın açıkla ilgili detaylardan bahsetmemesinin nedeni ise muhtemelen açığın detaylarının tamamen ortaya çıkmamış olması.
Microsoft'un Neowin'e yaptığı açıklamaya göre firma, açığı ortada kaldıran bir güncellemeyi 10 Ekim'de yayınladı. Yazılım devi, güncellemeyi açığı öğrenir öğrenmez sunduğunu ancak bunun bilgisini paylaşmak için diğer firmaların kendi güncellemelerini sunmalarını beklediğini söyledi.
Güncellemeden faydalanabilmek için elbette Windows 7 veya üzerini kullanıyor olmanız gerekiyor. Microsoft geçmişte Windows XP için bir istisna yapmış olsa da, bu defasında Windows XP ve Vista için yeni bir yama çıkarmadı.
Microsoft'un açık ve güncelleme hakkında verdiği bilgilere buradan ulaşılabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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