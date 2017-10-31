Microsoft Kulaklık Girişini Böyle Geri Getirebilir
Microsoft, yeni telefonların çoğundan kaldırılan kulaklık girişini geri getirecek ilginç bir çözüm bulmuş olabilir!
Apple, Motorola, Google ve diğerleri şu sıralar telefonlarındaki kulaklık girişini kaldırıp, yeni teknolojiler peşinde koşmakla meşguller. Ancak yeni bir patent, tüm devleri bu yoldan geri döndürme potansiyeline sahip.
Microsoft'un 2016'da aldığı, MSPowerUser tarafından fark edilen patent, bir kısmı dışarıda duran bir kulaklık girişi tarif ediyor. Giriş kullanılmadığında düzleşiyor, kullanıldığında dışa doğru genişliyor. Böylece kulaklık girişi, standart bir 3,5 mm'lik girişten daha az yer kaplıyor.
Kulaklık girişinin kaldırılmasının nedeni, telefonların gövdesini daha ince hale getirmek. Patent bu şekilde en önemli sorunu çözmüş oluyor. Kulaklık girişi kullanılmadığında telefon düz göründüğü için, cihazın görünümünü olumsuz etkilemiyor.
Patent, bu iş için kullanılabilecek üç farklı esnek maddeden bahsediyor. Her zaman olduğu gibi, bu patentin de gerçeğe dönüşmesine kesin gözle bakamıyoruz. Özellikle de Microsoft'un şimdilik telefon üretmeyi durdurduğunu düşündüğümüzde. Yine de kulaklık girişi için çözümlerin olduğunu görüyoruz ve diğer üreticiler, benzer bir çözümle karşımıza çıkabilirler.
Zeynel A. Öztürk
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