Microsoft, Kusurlarına Rağmen Hello'yu Savundu

Güvenlik açıkları keşfedilmesine rağmen Microsoft, Windows Hello'yu savunmayı seçti.

Microsoft, Kusurlarına Rağmen Hello'yu Savundu

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