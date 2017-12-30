Microsoft, Kusurlarına Rağmen Hello'yu Savundu
Güvenlik açıkları keşfedilmesine rağmen Microsoft, Windows Hello'yu savunmayı seçti.
Windows Hello'nun yüz tanıma teknolojisinin sadece sahte bir fotoğrafla kandırılabildiği ortaya çıkınca Microsoft savunmaya geçmek zorunda kaldı. Fall Creators Update'den eski Windows 10 sürümleri, Windows Hello ile bilgisayarları kilitlediklerinde, lazer yazıcı ile basılmış bir fotoğraf ile kolaylıkla aşılabilen bir güvenlik önlemi almış oluyordu. O günden beri Microsoft bu sorun ile yüzleşmektense, Hello'nun faydalarını anlatmaya çalıştı.
Microsoft, yayınladığı blog gönderisinde şu an kullanımda olan parola sistemin artık yetersiz olduğunu ve bireyler üzerine yoğunlaşan yeni bir güvenlik önlemi geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Microsoft kurumsal başkan yardımcısı ve enformasyon güvenlik sorumlusu Bret Arsenault şunları söyledi: "Elektronik cihazları güvenli hale getirmek önemli ama yetersiz. Artık bireylerin de güvenliğini sağlamalıyız. Güvenliğinizi ve genel tecrübe kalitenizi, kendinizi parola olarak kullanmanızı sağlayarak arttırıyoruz."
Blog göndersi ayrıca Windows Hello'nun 3 boyutlu bir yüz haritası oluşturduğunu ve bu sayede güvenliği arttırdığını anlatıyor, ancak ilginç şekilde eski Windows 10 sürümlerinin yaşadığı "laser printer" güvenlik açığına değinmiyor.
Microsoft'a göre donanımı yeterli olan kullanıcıların %70'i Windows Hello'nun biyometrik güvenlik sistemlerini kullanıyor. Ancak daha önce bahsettiğimiz utanç verici güvenlik açıklarının kapatılması ve yeni sorunlara karşı önlem alınması çok daha önemli bir öncelik gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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