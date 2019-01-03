Microsoft, Manyetik USB-C Girişi Patenti Aldı

Microsoft tarafından alınan bu patent, çoğu PC kullanıcısının bir hayalini gerçeğe dönüştürebilir!

Microsoft, Manyetik USB-C Girişi Patenti Aldı

Ortaya çıkarılan yeni bir patent, Microsoft'un Surface cihazları için USB-C girişine maynetik yetenekler kazandırmanın peşinde olduğunu gösteriyor.

USB-C bağlantı desteğini Surface serisi cihazlarına dahil etmemesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Microsoft tarafından "Manyetik Olarak Etkinleşen Tutunma Mekanizması" başlığı ile oluşturulmuş patent, mıknatıslardan faydalanarak kullanıcıların daha kolaylıkla kullanabilecekleri bir USB-C girişini tasvir ediyor. Girişe bağlı mıknatıslar, bağlanan kabloyu manyetik kuvvetle yerinde tutarak kullanıcıların kabloyu fazla bir kuvvet kullanmadan takabilmesine yardımcı oluyor.

USB-C teknolojisi aynı zamanda çok yüksek veri aktarım hızı ve aynı zamanda cihazı şarj etmek için kullanılabilmesi gibi özellikleri sebebiyle birçok kullanıcı tarafından yeni cihazlarda aranılan bir özellik hâline geldi.

Patent, Microsoft'un daha önce kullandığı Surface bağlantısını ve Apple'ın USB-C'ye geçtikten sonra geride bıraktığı Magsafe teknolojisini andırıyor. Manyetik giriş, kabloyu güvenli olarak sabit tutmanın yanı sıra normalde kabloyu takarken gereken kuvvetin uygulanmasını gerektirmiyor olması sebebiyle ve kabloya bir başka nesnenin takılması yüzünden kablonun yerinden sökülmesi gibi durumlarda girişin hasar görmemesini de sağlıyor.

Patentin en heyecan verici yanı, bu manyetik sistemin USB-C teknolojisi ile çalışabiliyor olması. Patent hem USB-C girişinin hem de kablonun manyetik parçalarla donatılacağını öngörüyor olsa da Microsoft, girişin eski ve manyetik olmayan USB-C kablolarla da çalışabileceğini belirtiyor.

Bu oldukça ilginç bir fikir ve Microsoft'un USB-C teknolojisini benimsemek adına adımlar atıyor olması oldukça iyi bir haber. Patentin üzerindeki tarih 2018 yılının Mayıs ayına ait ve patent henüz yeni paylaşıldı. Bu durumda Microsoft'un bir sonraki nesil Surface cihazlarında bu teknolojiyi görebilecek olmamız oldukça olası.

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Microsoft, Manyetik USB-C Girişi Patenti Aldı

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