Microsoft "Modern" Windows 10'u Geliştiriyor

Microsoft daha hızlı, hafif ve modüler bir "modern" Windows 10 sürümü üzerinde çalışıyor: İşte Polaris ve hakkında bilinenler!

Microsoft "Modern" Windows 10'u Geliştiriyor

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