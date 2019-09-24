Microsoft'un Öldürdüğü Sets Yeniden mi Doğdu?
Microsoft'un Windows 10'a eklemekten vazgeçtiği Sets işlevi, yeni bir iddiaya göre ölmemiş olabilir. Peki nedir bu Sets?
Windows 10 kullanıcılarının merak ettiği Sets işlevi, Microsoft'un işlevden vazgeçmesiyle hayal kırıklığına yol açmıştı. Ancak Sets, yeni sızıntıya göre her şeye rağmen yolda olabilir.
Sets, belirli uygulamaları bir pencerede gruplandırmanıza izin veriyor. Böylece örneğin belirli bir iş için kullandığınız uygulamaları bir arada tutabiliyor, gerektiği zaman hepsini birden açabiliyorsunuz.
Microsoft, bu fikri geçen sene tamamen terk etmişti ancak sızıntılarıyla tanınan WalkingCat'e göre durum tam olarak böyle olmayabilir ve Sets, yolda olabilir. WalkingCat'in söyledikleri, neredeyse bunlardan ibaret. Söz konusu tweet'te 19481 numaralı yapıdan bahsediliyor, bu muhtemelen Microsoft'un şirket içerisinde test ettiği bir yapı.
Twitter'da gönderiye verilen cevaplarda Sets'in geleceğine dair başka işaretlerin de bulunduğu iddia ediliyor. Windows 10'un arayüzünü kullanma şeklimizi büyük oranda değiştirebilecek Sets'in gerçekten verimliliği artırıp artırmayacağını biz de merak ediyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın