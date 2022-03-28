Microsoft'un "Öldürdüğü" Ürünleri İçin Sanal Mezarlık Açıldı!

"Killed by Microsoft" olarak adlandırılan bir sanal mezarlıkta Microsoft'un desteğini kestiği, üretimini bıraktığı ve portföyünden çıkardığı servis, ürün, cihaz ve uygulamalar bulunuyor. Mezarlığın kurucuları, amaçlarının Microsoft'un ölmüş projelerinin tarihçesini anlatmak olduğunu söylüyor.
Şu anda mezarlıkta 70 mezar bulunuyor. Bunların arasında bir zamanlar Adobe'un Flash ürününün karşısına rakip olarak konumlandırılan Silverlight da bulunuyor. Bunun dışında, Wunderlist, Windows Phone, Windows IoT, Microsoft Band, Microsoft Zune ve Microsoft Kinect gibi isimler de mezarlıktaki yerlerini alıyorlar.
Microsoft'un terk ettiği ürünlerin mezarlığına https://killedbymicrosoft.info/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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