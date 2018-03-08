Microsoft, Öldürdüğü Yazılımına Varis Getiriyor
Microsoft, geçtiğimiz yıl resmi olarak "öldürdüğü" uygulaması için gerçek anlamda bir varis için çalışıyor olabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Microsoft, geçen sene resmi olarak ücretsiz video düzenleyicisi Windows Movie Maker'i sonlandırdı ve bunun yerine dokunmatik tasarıma sahip aerodinamik fakat basitleştirilmiş bir uygulama getirdi. Bu basitleştirilmiş uygulamada, Movie Maker'ı popüler yapan birçok önemli özellik eksikti. Ama Microsoft'un yeni bir patent başvurusu ufukta başka bir şeyler olabileceğine işaret ediyor.
Movie Maker, Windows Essentials uygulama takımının bir parçasıydı ve bunların arasında Windows Live Mail (Windows 10'da Mail app ile değiştirildi) ve Photo Gallery (yerini Photos aldı) gibi klasikler de bulunuyor.
Microsoft, Movie Maker'in işini bitirdikten sonra yerine yeni bir uygulama getireceğine söz vermişti. Ama bu sözler, Windows 10 Fall Creator's Update'in ortaya çıkarılmasının ardından kayboldu çünkü bu güncelleme ile Remix Video (orijinal olarak Story Remix) isimli bir uygulama geldi ve bu, Photos uygulamasının içinde bulunuyor. Ama bu, Movie Maker'dan oldukça farklı ve bu farklar o kadar da iyi farklar değil.
Daha basit kullanıma sahip olsa da, bazı güzel pratik özellikler sunsa da, zaman tüneli görünüşünün, USB cihazından doğrudan video kaydının, video kliplerini bölmenin ve filtreler üzerindeki manuel kontrolün ortadan kalkması, onu Movie Maker'in yeni bir sürümü olmaktan çok farklı bir program gibi yapıyor.
Ancak Microsoft gizliden gizliye çok daha iyi bir video düzenleyici üzerinde çalışıyor olabilir. Firma geçen ay, Mixplay ism için kullanım haklarını aldı ve Windows Central'ın da yazdığı gibi bu, Microsoft'un akış hizmeti Mixer.com ile alakalı olabilir.
Windows Central, Mixplay'in Xbox One video düzenleyicisi Upload Studio'nun gelişmiş bir sürümü olabileceğini düşünüyor.
Eğer Microsoft, Movie Maker için gerçek bir varis getirmezse, piyasadaki ücretsiz alternatiflerden başka çaremiz kalmayacak. Ama Lightworks ve Shotcut gibi çok iyi ücretsiz programlar olduğu için şanslıyız.
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