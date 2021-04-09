Microsoft, Paint'ten Sonra Bir Windows Uygulamasını Daha Mağazaya Taşıyor

Microsoft, uzun zamandır işletim sistemi ile gelen standart bazı uygulamaları sistemden ayırıyor ve artık Uygulama Mağazasından yüklenebilir ve güncellenebilir hale getiriyor. Paint ile başlayan bu furyaya, şimdi bir uygulama daha katılıyor!