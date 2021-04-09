Microsoft, Paint'ten Sonra Bir Windows Uygulamasını Daha Mağazaya Taşıyor

Microsoft, Windows 10'un standart uygulamalarından bazılarının artık Microsoft Mağazası aracılığıyla güncellenmesini mümkün kılıyor ve bunları işletim sistemi güncellemelerinden ayırıyor. Paint'in Microsoft Mağazasına geçişi tamamlandı. Şimdiyse, Windows 10 build 21354'ün Dev kanalında Insider'lar için yayınlanmasıyla birlikte, Ekran Alıntısı Aracı da bu kervana katılıyor.
İlk başta, Paint'in kaldırılacağı ve 2017'de tanıtılan Paint 3D'nin onun yerine geleceği açıklanmıştı, ancak Microsoft'un bu duyurusu kullanıcıları hiç mutlu etmedi. Microsoft hemen geri adım attı ve Paint'i öldürmeyeceğini, hatta Microsoft Mağazasına alarak daha da iyi yaşatacağını duyurdu. Bu vaat yaklaşık dört yıl sonra nihayet gerçekleşti ve uygulama için yeni bir simge ile birlikte mağazaya giriş yaptı.
Bu listeye şimdi Ekran Alıntısı Aracı da katıldı. Windows 10'un son geliştirici sürümünde Ekran Alıntısı Aracı'nın yeni evine taşınacağı duyuruldu.
Bu hafta yayınlanan Windows 10 test sürümünde pek fazla yeni özellik yoktu, ancak Windows 10 Ayarları uygulamasına yeni seçenekler eklenmişti. Örneğin yakında, web kamerasının parlaklık ve kontrast gibi bazı ayarlarını sistem düzeyinde yapabileceksiniz.
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