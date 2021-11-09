Microsoft, Popüler Uygulaması İçin Windows 7 ve 8'e Verdiği Desteği Kesiyor

Microsoft'un popüler bulut depolama çözümü OneDrive, sadece birkaç ay sonra Windows 7 ve 8 ile senkronizasyonu durduracak!

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'tan Windows 7 ve 8 bir darbe daha!

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