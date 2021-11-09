Microsoft, Popüler Uygulaması İçin Windows 7 ve 8'e Verdiği Desteği Kesiyor

Microsoft, daha fazla insanı yeni Windows sürümlerine yönlendirmeye devam ediyor. Gelen yeni raporlara göre Microsoft, OneDrive masaüstü uygulamasında Windows 7 ve Windows 8 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Gelen bilgilere göre 1 Mart itibariyle Windows 7 ve Windows 8 kullananlar, şirketin bulut depolama çözümü olan OneDrive masaüstü uygulamasında senkronizasyon işlemini çalıştıramayacak. Bunun anlamı, bilgisayarlarındaki dosyaları OneDrive'a taşımak isteyen kullanıcılar, senkronize etmek istedikleri dosyaları manüel olarak aktarmak durumunda kalacak.
Son kullanıcılar için son tarih 1 Mart olurken, ticari müşteriler ise daha uzun süreye sahip. Buna göre ticari müşterilerin OneDrive desteği 10 Ocak 2023'e kadar sürecek.
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