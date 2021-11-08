Microsoft Uygulamaları Bile Windows 11'de Sorun Yaşıyor!

Windows 11'in yaşadığı şarj probleminin ortaya çıkmasından çok az zaman geçmişken, şimdi çok garip bir sorun daha ortaya çıktı. Görünüşe göre Windows 11, Ekran Alıntısı Aracı, Dokunmatik Klavye ve Sesle Yazma gibi önceden yüklenmiş yerleşik uygulamaların bazı kullanıcılar için yüklenememesi gibi ilginç bir sorunla karşılaşmaya başladı. Windows 11 S modunda ise bazı kullanıcılar Başlat menüsünün çalışmadığından yakınıyor. Microsoft tarafından üretilen uygulamaların bile Microsoft'un yeni işletim sisteminde çalışmıyor olması epey utanç verici. Bu yüzden de Microsoft hatayı düzeltmek için acil bir yama yayınladı.
KB4006746 güncellemesi Microsoft'un kendi uygulamaları ile ilgili bazı sorunları düzeltiyor ancak Ekran Alıntısı Aracı'nın bazı kullanıcılarda güncellemeden sonra bile problemli çalıştığı bildiriliyor. Yani bu yama bile, sorunu tam olarak çözebilmiş değil.
Microsoft henüz bu sorun için kesin bir çözüm yayınlamış değil ancak oldukça basit, bir o kadar da komik olarak nitelendirilebilecek bir önerisi var. Firma, kullanıcılara Print Screen tuşunu kullanarak ekran görüntüsünü alma, bu görüntüyü Paint uygulamasına yapıştırma ve istedikleri bölgeyi kesmelerini öneriyor.
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