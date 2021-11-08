Microsoft Uygulamaları Bile Windows 11'de Sorun Yaşıyor!

Windows 11 bitmek bilmeyen sorunları, görünüşe bakılırsa artık Microsoft'un kendi uygulamalarının da çalışmamasına neden oluyor. Microsoft'un sunduğu çözüm önerisi ise, duyanları güldürecek cinsten!

Windows 11'de Microsoft Uygulamaları Sorunu!

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