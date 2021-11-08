Microsoft Uygulamaları Bile Windows 11'de Sorun Yaşıyor!

Windows 11 bitmek bilmeyen sorunları, görünüşe bakılırsa artık Microsoft'un kendi uygulamalarının da çalışmamasına neden oluyor. Microsoft'un sunduğu çözüm önerisi ise, duyanları güldürecek cinsten!