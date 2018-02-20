Microsoft, Push Bildirimlerini Kapatıyor
Microsoft, Windows Phone 7.5 ve 8'deki "Push bildirimlerini" kapatıyor!
- Ali Ruhi Öztürk
Windows Phone 7.5 ve 8.0 uzun süredir teknik destek almıyor, bu yüzden Microsoft'un bu platformlar için push bildirimlerini kapatıyor olması çok şaşırtıcı değil. Microsoft'un Answers forumundan gelen bu bilgiye göre artık push bildirimleri almayacak, Live Tiles artık güncellenmeyecek ve "telefonumu bul" özelliği artık bu telefonlar için çalışmayacak.
Microsoft, Windows Phone 8.1 ve sonrası için bildirimlerin çalışmaya devam edeceğini, Windows 10 Mobile ile çalışan telefonların ise tamamen desteklendiğini açıkladı. Windows Phone 8.1 için teknik destek geçtiğimiz temmuz ayında bitmişti, bu yüzden bu sürüme olan desteğin ne kadar süreceği bilinmiyor.
Orijinal Windows 10 Mobile 1511 ise ocak ayından beri destek almıyor. Eğer bu sürüme sahipseniz, daha güncel bir Windows 10 Mobile sürümüne geçmenizi öneririz.
Daha önce Windows Phone 8.0 sürümünde takılan kullanıcıların 8.1'e geçmesine yardımcı olan bir geçici bir çözüm bulunuyordu. Preview for Developers ile uygulanan bu çözüm de Microsoft tarafından kaldırılmış durumda.
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