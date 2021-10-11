Microsoft'tan Rusya'yı Hedef Alan Şok Açıklamalar ve Türkiye Detayı!

Siber güvenlik, kuruluşların ve üreticilerin yazılımları ve donanımlarını en son güvenlik güncellemeleriyle yükseltmek için yarışırken, kötü niyetli aktörlerin bunları atlatmaya çalıştığı, sürekli gelişen bir alan. Global çapta her geçen gün yeni savunma teknikleri geliştirilmesine karşın, siber korsanlar bunları atlatmanın bir yolunu buluyor ve Microsoft yeni yaptığı açıklama ile keskin bir dille Rusya'yı hedef alıyor.
Microsoft, yayınladığı Temmuz 2020 ile Haziran 2021 arasındaki dönemi kapsayan yıllık Dijital Savunma Raporu'nda, önemli siber saldırıların kaynağının yüzde 58'ini Rusya'nın oluşturduğuna dair istatistiki kanıtlar sunarken, bu siber atakların önemli bir bölümünün devlet kurumlarını hedef aldığını söylüyor.
Raporda Türkiye de Var
Microsoft'un açıklamasında Rusya'dan sonra gözlemlenen en büyük saldırı hacmi Kuzey Kore, İran ve Çin'den geldiği bulunurken, Güney Kore, Türkiye (rapora yeni katılanlar) ve Vietnam'ın da aktif olduğu, ancak hacmin çok az olduğu belirtiliyor.
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