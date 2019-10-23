Microsoft'un "Secured-core PC"leri Geliyor!
Microsoft, bilgisayarları firmware düzeyindeki tehditlere karşı korumayı amaçlayan "Secured-core PC" girişimini duyurdu!
Microsoft, kullanıcılarını firmware düzeyindeki tehditlere karşı korumak için yeni girişimini duyurdu.
Çip ve cihaz üreticileriyle bir araya gelen Microsoft, "en iyi izolasyon uygulamalarından faydalanmak, firmware veya cihaz çekirdeği seviyesine minimal güven için" çalışmalarda bulundu. Bu girişim ile ortaya çıkacak "Secured-core PC"ler, Dell, HP, Lenovo, Dynabook, Panasonic ve Microsoft tarafından üretilecek. Secured-core PC'lerin tam bir listesi henüz yayınlanmadı, ancak şu an iki örneği var: HP Elite Dragonfly ve Microsoft Surface Pro X.
Bir cihazın Secured-core PC sınıfına girebilmesi için Windows Defender'ın "System Guard Secure Launch" işlevini çalıştırıyor olması gerekiyor. Bu işlev, yalnızca AMD, Intel ve Qualcomm'un yeni donanımlarında destekleniyor. System Guard, firmware'i kullanarak donanımı başlatıyor ve bunun hemen sonrasında sistemi güvenilir durumda başlatıyor. Secured-Core PC'ler, Trusted Platform Module (TPM) 2.0'a da ihtiyaç duyuyor. Bu sayede sistem yöneticileri, sistemin güvenle açılmasını sağlayan bileşenleri kontrol edebiliyorlar.
Microsoft'un yeni girişimi, fark etmiş olabileceğiniz üzere herkesi değil, finansal hizmetler, devlet ve tıp alanı gibi yüksek güvene ihtiyaç duyabilecek alanları hedefliyor.
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