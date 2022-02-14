NFT Pazarında Neler Oluyor?: İşler Karışmaya Başladı!

Geçen yıl Jack Dorsey'in ilk tweet'inin NFT'sini 2,9 milyon dolara açık artırma ile satan Cent firması, sahte ve çalıntı token'lerin "yaygın" satışlarını önlemek için çoğu işlemi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Cuma günü yayınlanan bir röportajda, şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Cameron Hejazi, Cent'in 6 şubat itibarı ile kullanıcılarına çoğu NFT'yi alıp satmalarına izin vermeyi durdurduğunu söyledi.
Hejazi, Reuters'e verdiği demeçte, "Temelde olmaması gereken bir dizi faaliyet olduğunu görüyoruz" dedi. Cent'in bu kötü niyetli oyuncuları yasaklamaya çalıştığını, ancak bunun oldukça zor olduğunu da sözlerine ekledi. Hejazi, "Her birini yasakladığımızda yerine üç tane yenisi geliyordu" dedi.
Geçen ay, internetteki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea, ücretsiz para basma aracıyla yakın zamanda oluşturulan tokenlerin yüzde 80'inden fazlasının intihal, sahte koleksiyonlar ve spam içerdiğini söylemişti. Şirket, kötü oyuncuları caydırmak için çeşitli çözümler üzerinde çalıştığını da belirtiyor.
Ocak ayındaki duyurudan önce, sanatçılar ve fotoğrafçılar aylardır şirketin intihal sorununu çözmek için yeterli girişimleri yapmadığından şikayet ediyordu.
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