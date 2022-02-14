NFT Pazarında Neler Oluyor?: İşler Karışmaya Başladı!

NFT pazarında sahte ve çalıntı token'ların çoğalması nedeniyle birçok işlem durduruldu...

NFT pazarında neler oluyor?

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