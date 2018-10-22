Microsoft Store'dan Hediye Almak Artık Mümkün

Microsoft Store, temel bir online alışveriş platformu olabilmek için yeni bir özelliği daha bünyesine kattı!

Microsoft Store'dan Hediye Almak Artık Mümkün

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