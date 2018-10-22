Microsoft Store'dan Hediye Almak Artık Mümkün
Microsoft Store, temel bir online alışveriş platformu olabilmek için yeni bir özelliği daha bünyesine kattı!
Microsoft, Microsoft Store'u her açıdan eksiği bulunmayan bir uygulama ve cihaz marketine dönüştürme çabalarına tüm hızıyla devam ediyor. Microsoft'un Store'a eklediği özelliklerden en yenisi, market üzerinden başkalarına uygulama ve eşya hediye edebilmeyi mümkün kılıyor.
Microsoft, geçtiğimiz Mayıs ayında PC için bilgisayar oyunu hediyesi özelliğini açıkladığı sırada bu desteği tüm PC ve Xbox oyunlarına genişleteceğini açıklamıştı. Şimdi ise tüm platformları destekleyen bu özelliği kullanmak istiyorsanız PC veya Xbox üzerinden tarayıcı ile hediye etmek istediğiniz ürünü seçip bir mail adresi veya bir Xbox Live Oyuncu Etiketi'ni seçerek ilgili kişiye göndererek kolayca hediye alabilirsiniz. Hediye aldığınız kişi bilgisayarında veya Xbox cihazında bir ürün indirme kodu elde edecek.
Hatırlatmak gerekiyor ki platform üzerinde her iki haftalık süreç içerisinde bir indirimde olan herhangi bir üründen sadece iki kopya veya toplamda 10 indirimli ürün alabiliyorsunuz. Eğer bir ürünü hediye olarak almak istiyorsanız indirimler geçerli sayılmıyor ve istediğiniz sayıda kopyayı hediye olarak almanız mümkün.
Ayrıca bu servis henüz Xbox 360 ve ilk Xbox konsoluna ait oyunları ve ayrıca orijinal avatar eşyalarını, ön siparişleri, bedava ürünleri ve indirilebilir-tüketilebilir oyun içi içerikleri hediye olarak almanızı sağlamıyor. Bunun yanında alacağınız hediye için herhangi bir teslim tarih ve saat seçemiyorsunuz. Bir başka kısıtlama da başka birine aldığınız hediyelerin sadece aynı bölge veya ülkede geçerli olması.
Genişletilmiş hediye alma servisi bugün Microsoft tarafından açıldı. 23 Ekim'den itibaren daha fazla eşya da hediye olarak alınmaya açık olacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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