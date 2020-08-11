Microsoft, Surface Duo'yu Nihayet Piyasaya Çıkartıyor

Microsoft, uzun zamandır beklenen Surface Duo'yu nihayet piyasaya sürmeye hazır. İşte çift ekranlı ve katlanan Surface Duo hakkında son bilgiler.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft Surface Duo Nihayet Satışa Çıkıyor

Microsoft cephesinden güzel haberler var. Microsoft'un uzunca bir süredir beklenen katlanabilir cihazı Surface Duo için mutlu sona gelindi. Surface Duo, çok yakında tanıtılıp hemen ardından da piyasaya çıkabilir.

Microsoft'un yılan hikayesine dönen Surface Duo katlanabilir cihazı için Evan Blass yeni bir paylaşımda bulunarak, Surface Duo'nun yakında piyasaya çıkacağını iddia etti.  Twitter üzerinden Surface Duo'nun render görüntülerini paylaşan Blass, yeni cihazın AT&T operatörü ile satışa sunulacağını da yazmış.

Microsoft'un Surface Duo'yu bu hafta içinde tanıtması bekleniyor. Tanıtımla beraber Surface Duo hakkında uzun zamandır tüm merak edilenler öğrenilecek.

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