Microsoft, Surface Duo'yu Nihayet Piyasaya Çıkartıyor

Microsoft cephesinden güzel haberler var. Microsoft'un uzunca bir süredir beklenen katlanabilir cihazı Surface Duo için mutlu sona gelindi. Surface Duo, çok yakında tanıtılıp hemen ardından da piyasaya çıkabilir.
Microsoft'un yılan hikayesine dönen Surface Duo katlanabilir cihazı için Evan Blass yeni bir paylaşımda bulunarak, Surface Duo'nun yakında piyasaya çıkacağını iddia etti. Twitter üzerinden Surface Duo'nun render görüntülerini paylaşan Blass, yeni cihazın AT&T operatörü ile satışa sunulacağını da yazmış.
What seems like official renders of the #SurfaceDuo have leaked.
How ready are you for this launch? pic.twitter.com/5pxng4yDA3— The Surface Guide (@TheSurfaceGuide) August 7, 2020
Microsoft'un Surface Duo'yu bu hafta içinde tanıtması bekleniyor. Tanıtımla beraber Surface Duo hakkında uzun zamandır tüm merak edilenler öğrenilecek.
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