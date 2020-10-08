Microsoft'un Surface Neo'su Ertelendi; Belki de Tamamen "Öldü"

Microsoft'un çift ekranlı cihazı Surface Neo'yu bekleyenleri endişelendirecek bir gelişme yaşandı. Erteleme haberleri, cihaz tamamen iptal edildi iddialarını da beraberinde getirdi.

Surface Neo Ertelendi ya da Öldü!

2022'ye kadar ertelendiği konuşulan Surface Neo, Microsoft'un web sitesinden bir anda kayboldu. Bu gelişme, iki ekranlı cihazla ilgili çalışmaların sonlandığını gösteriyor olabilir.

Microsoft, Surface Neo'nun varlığını temmuz ayında doğrulamış ve cihazın planlandığı gibi 2020'nin sonunda ortaya çıkmayacağını söylemişti. Bu sırada "2020 Tatilinde Geliyor" sözcükleri, firmanın web sitesinden kaldırılmıştı. Şimdi ise ürün sayfasının yayından tamamen çekildiği gözleniyor. Bu, Surface Neo'nun çıkış tarihinin beklenenden çok daha ileride bir tarihe ertelendiği anlamına gelebilir.

Konuyla ilgili kaynaklarla konuştuğunu söyleyen Windows Latest, Surface Neo'nun 2022'nin sonunda tanıtılacağını iddia ediyor. Yaşanan gelişme, Surface Neo'nun hiç tanıtılmayabileceği endişelerini de ortaya çıkardı. Ancak şimdilik emin olmamakta fayda var, çünkü Microsoft'un bu proje için epey zaman harcadığı biliniyor. Surface Neo, karşımıza farklı bir tasarım ve isimle de çıkabilir, ancak bunların hepsi birer tahminden ibaret.

Microsoft'tan ürün müdürü Panos Panay, sadece bir ay önce "Neo ertelendi" demiş ve Microsoft'un geliştirmeyi askıya aldığını söylemişti. Cihaz gerçekten de 2022'de gelecekse, donanım ve hatta tasarım ciddi anlamda gözden geçirilebilir.

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