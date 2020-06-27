Android Kullanıyorsanız ve Bu 47 Oyunu Kurduysanız, Hemen Kaldırın

Güvenlik firması Avast, rahatsız edici reklamlar barındıran bu 47 mobil oyun hakkında Android kullanıcılarını uyardı. Eğer bu oyunlardan birini bile yüklediyseniz, hemen kaldırmanızda yarar var.