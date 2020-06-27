Android Kullanıyorsanız ve Bu 47 Oyunu Kurduysanız, Hemen Kaldırın

Güvenlik firması Avast, rahatsız edici reklamlar barındıran bu 47 mobil oyun hakkında Android kullanıcılarını uyardı. Eğer bu oyunlardan birini bile yüklediyseniz, hemen kaldırmanızda yarar var.

Android Kullanıyorsanız, Bu 47 Oyunu Kaldırın

Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesi bulunan Android, uygulamaları Google'ın resmi Play Store mağazasından yüklediğiniz sürece genellikle güvenli bir platform. Ancak buna rağmen zararlı veya adware'ler, mağazaya sızabiliyor. Güvenlik firması Avast, kendisini oyun gibi gösteren ve zararlı adware içeren 47 Android uygulaması için kullanıcıları uyardı.

Avast'ın listesindeki zararlı uygulamalar, toplam 15 milyon kez indirilmiş durumda. Rahatsız edici reklamlar içeren uygulamalar, uygulama çalışır durumda olmasa bile ekrana reklam getirebiliyor. Uygulamalar üzerinde yapılan ayrıntılı analizler, arka planda veri gönderip aldıklarını, bulunan trojan'ların ise HiddenAds ailesine ait olduğunu gösterdi.

Uygulamaların 30'u Google tarafından kaldırılsa da, 17'sinin halen indirilebilir olduğu belirtiliyor. Avast'ın uzmanlarına göre uygulamalar, sıradan bir kullanıcının fark edemeyeceği bir biçimde kendini önemli bir uygulama veya oyun gibi gizlemeyi başarıyor.

Avast'ın paylaştığı adware içeren uygulamaların listesini aşağıda bulacaksınız.

  • Draw Color by Number
  • Skate Board - New
  • Find Hidden Differences
  • Shoot Master
  • Stacking Guys
  • Disc Go!
  • Spot Hidden Differences
  • Dancing Run - Color Ball Run
  • Find 5 Differences
  • Joy Woodworker
  • Throw Master
  • Throw into Space
  • Divide it - Cut & Slice Game
  • Tony Shoot - NEW
  • Assassin Legend
  • Flip King
  • Save Your Boy
  • Assassin Hunter 2020
  • Stealing Run
  • Fly Skater 2020
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