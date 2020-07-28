Samsung, Galaxy M01 Core'u Satışa Çıkarttı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung, pek çok kulvarda birden aynı anda ilerliyor. Özellikle Galaxy A serisi orta sınıf akıllı telefonlarıyla segmente büyük hareket getiren Samsung, şu sıralar üst segment için de Galaxy Note20 hazırlığında. Ancak Güney Koreli şirket, giriş seviyesini de unutmuyor ve burada da yoluna devam ediyor.
Samsung, son olarak giriş seviyesi akıllı telefon modellerinden Galaxy M01 Core'u tanıtarak hemen satışa çıkarttı. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan Galaxy M01 Core, fiyatıyla ise oldukça cuzi. Galaxy M01 Core fiyatı 75 dolardan az. Bu da Galaxy M01 Core Türkiye'ye gelirse peynir ekmek gibi satılabileceğini gösteriyor. Zira döviz kuru ile beraber akıllı telefon fiyatları Türkiye'de uçmuş durumda. Peki, Galaxy M01 Core özellikleri neler?
Galaxy M01 Core Özellikleri Neler?
Samsung Galaxy M01 Core, giriş seviyesi telefonlardan biri ve buna uygun ölçüde özellikler içeriyor. Telefonda 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü ekran yer alıyor. MediaTek MT6739 işlemciden güç sağlayan telefon, 2GB RAM içeriyor. Telefonun depolama alanı ise 16 GB ve 32 GB arasında değişiyor.
Galaxy M01 Core'de arka kamera 8 MP, ön kamera ise 5 MP şeklinde. Elbette segmenti dahilinde kameralarıyla çok yüksek performans sunmayacak olan Galaxy M01 Core, pil ömrü ile ise 11 saat aktif kullanım sağlayacağı iddiasında. Telefonda batarya kapasitesi ise 3000 mAh.
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