Microsoft'tan, Tüm Windows Sürümleri İçin Uyarı Geldi

Microsoft, tüm Windows sürümlerini etkileyen bir güvenlik açığı hakkında kullanıcılarını uyardı. İşte yama gelene kadar korunmanın yolu.

Tüm Windows'ları Etkileyen Güvenlik Açığı

Microsoft, hacker'ların daha önce keşfedilmemiş bir sıfırıncı gün açığını kullanmaya başladığı konusunda kullanıcılarını uyardı. Açık, tüm Windows sürümlerini etkiliyor.

Kritik olarak sınıflandırılan açıklar, Windows'un yazı tipi yönetimi ve işleme işlevlerinde bulunuyor. Açıkların kullanılabilmesi için kullanıcının zararlıyı içeren bir belgeyi açması veya ön izlemesi gerekiyor. Bunun ardından saldırgan, cihaza uzaktan zararlı yükleyebiliyor.

Microsoft, Windows Server sürümleri dahil tüm Windows sürümlerini etkileyen açığı kapatacak bir yama üzerinde çalışıyor. Destek süresi tamamlanan Windows 7 için sadece işletim sisteminin "uzatılmış garanti" özelliğine sahip sürümünü kullanan kurumsal kullanıcılar yamayı alabilecekler. Güncellemenin Windows 10 gibi desteklenen Windows sürümlerine, salı yamalarıyla birlikte (her ayın ikinci salı günü sunulan güncelleme) sunulması bekleniyor.

Firma, yama gelene kadar riski azaltmak için Dosya Gezgini'ndeki ön izleme bölmesini devre dışı bırakmanızı öneriyor. Böylece Windows, zararlı kodlar içeren OpenType yazı tiplerini otomatik olarak açmıyor. Diğer geçici çözümler arasında WebClient sağlayıcısını devre dışı bırakmak ve ATMFD.DLL dosyasını yeniden adlandırmak var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hantavirüs nedir? Çin'deki Hantavirüs vakası sosyal medyanın gündeminde
A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda Honor 8S cep telefonu sürprizi
EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Günün En çok Okunanları
Görülen İlk Corona Vakası Kimdi? Yeni Rapor, Farklı Şeyler Söylüyor
PS5 ve Xbox Series X için Geçmişe Baktık
HUAWEI Online Mağazası Alışverişe Açıldı
DOOM Eternal'ı 8K Oynamak İçin Kaç Para Harcamanız Lazım?
Microsoft, Chrome ve Edge'de Yaşanan Takılarak Kaydırmayı Çözecek

 

 