DOOM Eternal'ı 8K Oynamak İçin Kaç Para Harcamanız Lazım?

Yılların eskitemediği oyun DOOM, sonunda yeni bölümüyle bir kez daha karşımıza çıktı. Yeni oyunun adı DOOM Eternal ve muhteşem atmosferiyle Doom fanlarını bir hayli heyecanlandırmakta haklı. Üst seviye görselliğiyle dikkat toplayan oyunun sistem ihtiyaçları da kuşkusuz fazla. Peki, DOOM Eternal'ı oynamak için nasıl bir sisteme ihtiyacınız var ve en iyi işlemciler ile en iyi ekran kartları hangileri? Bu soruların cevabını vereceğiz. Ancak önce DOOM Eternal'ın 8K performansından bahsedelim.
DOOM Eternal'ı 8K çözünürlükte oynamak için bilgisayarınızın kuşkusuz çok güçlü olması gerekiyor. Ve bir o kadar da maliyetli. Bizim test için kurduğumuz sistemde yer alan NVIDIA RTX Titan'ın maliyeti 2499 Dolar olurken, Dell UltraSharp UP3218K monitörün fiyatı ise 3899 Dolar. Sistemin geri kalanını da işin içine dahil ettiğinizde aşağı yukarı 10 bin Dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor ki, bu herkesin harcı değil. Peki, böylesi bir sistem topladınız diyelim... DOOM Eternal'ı 8K çözünürlükte çalıştırdığınızda kaç FPS sağlayacaksınız?
Cevap: 40 FPS. 7680x4320 çözünürlükte, ultra grafik ayarları açık şekilde çalıştırdığımızda ortalama 39.9 kare (FPS) sonuç elde ettiğimiz DOOM Eternal, fena bir sonuca imza atmıyor belki ancak maliyet/performans oranını ortaya koyduğunuzda, açıkçası çok da esprisi yok. Bizim DOOM Eternal'ı 8K çözünürlükte oynamak için kurduğumu sistem ise şu şekilde:
Anakart: Asus ROG STRIX Z390-E GAMING
CPU Soğutucu: Noctua NH-U14S
Kasa Fanları: Noctua NF-A14 PWM Chromax 140mm
İşlemci: Intel Core i9-9900K, 8 Cores / 16 Threads
GPU: Nvidia GeForce Titan RTX
Depolama : 500GB Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe
İkincil Depolama: 2TB Samsung 860 QVO
PSU: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU
Kasa: Fractal Design Vector RS Tempered Glass
RAM: G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 3200MHz
Monitör: Dell UltraSharp UP3218K
Peki, DOOM Eternal için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 280(3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X
RAM: 8 GB
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), GTX 970 (4GB) veya AMD Radeon RX 480
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
DOOM Eternal İçin En İyi Ekran Kartları Hangileri?
- NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
- AMD Radeon RX 5700 XT
- AMD Radeon RX 5600 XT
DOOM Eternal İçin En İyi İşlemciler Hangileri?
- Intel Core i7-9700K
- AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i9-9900K
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Ryzen 9 3900X
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