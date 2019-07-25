Microsoft ve OpenAI beraber çalışacak
Microsoft ve OpenAI, yeni yapay zeka projeleri üzerinde beraber çalışarak Azure platformunu geliştirecekler...
- Levent Öztürk
Microsoft ve OpenAI, yeni yaptıkları bir basın açıklamasında özel bir bilişim ortaklığına girdiklerini duyurdular. Dahası, Redmond merkezli firma, AI araştırma firmasına 1 milyar dolarlık büyük bir yatırım yaptı. Bu ortak giriş ile Microsoft, Azure'un büyük ölçekli AI sistemler kapasitesini geliştirmeyi ve iyileştirmeyi planlıyor.
Öte yandan OpenAI de bu ortaklıktan mümkün olduğunca faydalanmayı ve AI alanını daha da genişleterek "yapay genel zekayı" (AGI) oluşturmayı planlıyor. Bu, her iki tarafın da işine yarıyor ve elde edilen sonuçlar, Microsoft Azure'un geliştiricilerin bir sonraki nesil AI'yi üretmelerine yardımcı olabilir.
İki teknoloji firması arasındaki ortaklığı tanımlayan üç ana şart bulunuyor: Microsoft ve OpenAI yeni Azure AI süperbilişim teknolojilerini beraber üretecek. OpenAI, hizmetlerini, yeni AI teknolojileri yaratmak ve yapay genel zeka sözünü gerçekleştirmek için kullanacağı Microsoft Azure üzerinde çalışacak şekilde aktaracak. Microsoft, yeni AI teknolojilerinin ticarileştirilmesi konusunda OpenAI'nin tercih edilen ortağı olacak.
Her iki firma CEO'su da (Sam Altman ve Satya Nadella) yaptıkları açıklamalarda bu ortaklıktan memnun olduklarını ve büyük potansiyel beklentileri olduğunu belirtmekteler...
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