Microsoft, Windows 10 Bilgisayarlara, Bu Yazılımı "Mecburi Olarak" Kuruyor!

Windows 11 neredeyse bir ay önce piyasaya sürüldü, ancak kademeli bir şekilde dağıtıldığından, henüz tüm uyumlu bilgisayarlara ulaşmış değil. Microsoft ayrıca, kullanıcıların makinelerinin yeni işletim sistemi için uygun olup olmadığını öğrenmek için indirebilecekleri PC Health Check uygulamasını da sunuyor.
PC Health Check uygulaması başlangıçta Windows 11'in sistem gereksinimleriyle paralel olarak piyasaya sürülse de, pil, depolama ve başlatma zamanı gibi diğer alanlarda tanılama verileri de sunuyor. Microsoft şimdi bu yazılımı Windows 10 makinelerine, zorla yüklemeye başladı.
Bleeping Computer'in haberine göre, birkaç gün önce kullanıma sunulan KB5005463 güncellemesi yüklenirken PC Health Check uygulaması da sisteme yükleniyor. Microsoft, bunu güncelleme için ayrılmış sayfası aracılığıyla da onayladı ve uygulamayı yükleyen kişilerin, PC Health Check'i açtıklarında önemli uygulama güncellemelerinin de yükleneceğini belirtti. Bunu devre dışı bırakmanın bir yolu bulunmuyor.
Açıkçası, hiç kimse bilgisayarına zorla yazılım yüklenmesinden hoşlanmaz, bu nedenle sosyal medya platformlarında bu konuda tepkiler gelmeye başladı. Kullanıcılar PC Health Check uygulamasını Windows Ayarları aracılığıyla kaldırabiliyorlar, ancak uygulama bir sonraki işletim sistemi güncellemelerinde yeniden yükleniyor.
Aslında PC Health Check, kapatıldığında kaynak tüketmeyen oldukça hafif bir uygulama (boyutu yaklaşık 11.5 MB). Ancak burada asıl problem, bu uygulamanın haber verilmeden, zorla yüklenmesi ve kaçışının olmaması.
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