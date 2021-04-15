Microsoft, Windows 10'un Bir Özelliğini Daha "Öldürmeye" Hazırlanıyor

Microsoft, birkaç yıl önce Windows 10'a eklediği önemli özelliği "öldürmeye" hazırlanıyor. Windows 10'un Zaman Çizelgesi, görünüşe göre önemli bir yeteneğini kaybetmenin eşiğinde...

Bir Windows 10 özelliği daha ölüyor

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