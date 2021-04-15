Microsoft, Windows 10'un Bir Özelliğini Daha "Öldürmeye" Hazırlanıyor

Microsoft'un Windows 10'a eklediği bazı özellikleri zaman içerisinde sessiz sedasız kaldırmasına daha önce şahit olmuştuk. Ve şimdi bu durumu bir kez daha yaşıyoruz. Birkaç yıl önce büyük tanıtımlarla Windows 10'a eklenen Zaman Çizelgesi, yolun sonuna geldi.
Şirket, geliştirici kanalında yeni bir Windows 10 yapısı yayınladı ve bu yapı ile birlikte, Windows 10'lu bir PC'den Zaman Çizelgesi verilerini yüklemenin artık mümkün olmayacağı, yani bu verilere diğer cihazlardan erişilemeyeceği duyurusu yapıldı.
Windows 10 Zaman Çizelgesi Nedir?
Windows Zaman Çizelgesi özelliği, yaklaşık dört yıl önce tanıtıldı ve 1 yıllık bekleyişin ardından Windows 10'a eklendi. Zaman Çizelgesi, 30 gün öncesine kadar açtığınız belgelere ya da açtığınız web sitelerine erişmenize olanak tanıyordu. Üstelik bu geçmişi cihazlar arasında senkronize etme yeteneği de mevcuttu. Microsoft, Zaman Çizelgesi'ni bir süre sonra akıllı telefonlara bile getirdi ve cihazlar arasındaki sürekliliğe odaklanmayı vurguladı.
Yeni Insider yapısı ile, Microsoft'un cihazlar arasındaki Zaman Çizelgesi senkronizasyonu kaldırdığını görüyoruz. Yine de, birçok tarayıcı arasında (Chromium tabanlı Edge tarayıcısı da dahil olmak üzere) geçmiş ve açık sekme senkronizasyonu gibi özellikler sunuluyor. Açılan son Office dosyaları da, farklı cihazlardaki Office ve OneDrive uygulamaları aracılığı ile senkronize edilebiliyor. Zaman Çizelgesi aslında tüm bunları içeren bir senkronizasyon yeteneği sunuyordu ve bu yeteneğin neden kaldırıldığını anlamak pek kolay değil.
Bu noktada şunu söylemekte yarar var; Zaman Çizelgesi Windows 10'dan (şimdilik) tamamen kaldırılacak gibi görünmüyor. Ama senkronizasyon yeteneği kaybedeceği açık. Bunun Zaman Çizelgesi'ni ileri bir tarihte tamamen kaldırmak için atılan bir adım olup olmadığını henüz bilmiyoruz.
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