Microsoft, Windows 10'un Bir Özelliğini Daha "Öldürmeye" Hazırlanıyor

Microsoft, birkaç yıl önce Windows 10'a eklediği önemli özelliği "öldürmeye" hazırlanıyor. Windows 10'un Zaman Çizelgesi, görünüşe göre önemli bir yeteneğini kaybetmenin eşiğinde...