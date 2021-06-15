Microsoft, Windows 10'da Ortaya Çıkan Yeni Sorunu Kabul Etti

Microsoft'un Windows 10'a eklediği son yeniliklerden biri olan ve kullanıcılarının hava durumu, haberler, trafik güncellemeleri ve daha fazlasına doğrudan görev çubuğundan erişmesine olanak tanıyan Haberler ve İlgi Alanları, bazıları tarafından beğenildi, bazıları tarafından pek sevilmedi. Ancak güncelleme yayınlandıktan kısa bir süre sonra kullanıcılar, görev çubuğundaki Haberler ve İlgi Alanları bölümündeki bulanık metinden şikayet etmeye başladı. Bugünse Microsoft, sorunu kabul ettiğini resmi bir açıklama ile duyurdu.
Microsoft'un açıklaması şu şekilde: "Bazı görüntü yapılandırmaları, Windows görev çubuğundaki Haberler ve İlgi Alanları'ndaki metnin bulanık olmasına neden olabilir. Sorunu çözmek için çalışıyoruz."
Şirket hatadan etkilenen ekran yapılandırmalarını veya kullanıcıların ne zaman bir yama bekleyebileceğini belirtmedi.
Eğer Haberler ve İlgi Alanları'nı tamamen kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıda bulacağınız basit yolu takip etmeniz yeterli...
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