Windows 10'un Yeni "Haberler ve İlgi Alanları" Bölümü Nasıl Kapatılır?

Windows 10'un yeni güncellemesi ile hayatımıza bir anda, görev çubuğuna yerleşen "haberler ve ilgi alanları" bölümü girdi. Temelde Windows 10 görev çubuğunda son haberleri, hava durumunu ve spor karşılaşmalarının sonuçları gibi güncel bilgileri gösterme özelliği olan bu yeni eklentiyi herkes ilgi çekici bulmayabilir. Bu yüzden onu kapatmayı öğrenmekte şimdiden fayda var. Peki, "haberler ve ilgi alanları" nasıl kapatılır?
Windows 10'un "Haberler ve İlgi Alanları" Nasıl Kapatılır?
- Windows 10 görev çubuğunda herhangi boş bir alana sağ tıklayın.
- "Haberler ve İlgi Alanları" üzerine gelin.
- Açılan yeni menüden "Kapat" seçeneğine tıklayın.
Bu yeni bölümü kapatmak yerine ayarlarını kendinize göre özelleştirmeniz de mümkün. Bunun için de boyutunu küçültmek, fare imleci üzerine gelince değil üzerine tıklayınca açılacak hale getirmek gibi seçenekler bulunuyor. Buna ek olarak haberlerin hangi kaynaklardan toplanacağını da belirleme imkanı var.
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