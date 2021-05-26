Windows 10'un Yeni "Haberler ve İlgi Alanları" Bölümü Nasıl Kapatılır?

Microsoft'un son güncellemesi ile bir anda görev çubuğunda beliren "haberler ve ilgi alanları" simgesi hoşunuza gitmedi mi? İlgi alanları simgesinin nasıl kapatılacağını açıklıyoruz...