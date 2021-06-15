Yıllardır Hayatımızda Olan Halojen Ampuller İçin Yolun Sonu Göründü

Uzun yıllardır hayatımızın önemli bir parçası olan halojen ampuller, İngiltere'de yeni kabul edilen mevzuat ile tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor.

  • Levent Öztürk
Halojen ampul için "sönme zamanı"

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