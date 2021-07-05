Microsoft, Windows 11 Güncellemelerine Önemli Bir Özellik Ekliyor!

Microsoft, Windows 11 ile birlikte güncelleme süreci ile ilgili önemli bir özelliği devreye sokuyor. Windows 11 güncellemeleri artık yükleme başlamadan önce kullanıcıya tahmini bir yükleme süresi verecek ve bu sayede kullanıcılar bilgisayarlarını ne kadar süre boyunca kullanamayacaklarını bilecekler.
gHacks'in haberine göre, yeni Windows 11 güncelleme özelliği, hem Windows Update aracında hem de Windows 11'i manuel olarak kapatmayı veya yeniden başlatmayı seçerken bir güncellemenin uygulanması için tahmini bir süre verecek.
Güncelleme zamanını bilmek, güvenlik açısından da önem taşıyor. Microsoft, Windows 10 güvenlik yamalarının ve güncellemelerinin düzenli ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlıyor ve bu, birçok kullanıcının güvenlik ve sistem kararlılığını iyileştirdi. Fakat beraberinde bazı sorunlar da getirebiliyor. Zira bazen bu güncellemelerin, kullanıcının beklediğinden çok daha uzun sürmesi durumunda (bazı durumlarda süre bir saate kadar çıkabiliyor) ve hızlı bir internet bağlantınız yoksa, bu güncellemelerin indirilmesi uzun zaman alabiliyor. Bundan kaçınmak isteyen kullanıcılar, beklememek için aslında birkaç dakika sürecek bazı güvenlik güncellemelerini bile yüklememeyi veya yüklemeyi ertelemeyi seçebiliyor.
Görülen o ki, artık bir güncelleme geldiğinde ne kadar süreceğini önceden bileceğiz. Böylece, örneğin hayati bir güvenlik güncellemesinin sadece birkaç dakika süreceği belirtildiğinde, kullanıcı bu güncellemeyi ertelemeyecek ve çalışmalarına kısa bir ara verip sisteminin güvenli hale getirilmesini sağlayacak.
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