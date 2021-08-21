Microsoft, Windows 11 ile Yenilenecek Olan Paint Uygulamasını Gösterdi

Microsoft, klasik Paint uygulamasını Windows 11 için modernleştiriyor ve artık nasıl görüneceğini de biliyoruz...

  • Levent Öztürk
Windows 11'in Paint'i göründü

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