Microsoft, Windows 11 ile Yenilenecek Olan Paint Uygulamasını Gösterdi

Microsoft, uygulamaların yenilenmesinin bir parçası olarak, Ekran Alıntısı Aracı, Hesap Makinesi ve daha fazlası gibi uygulamalara bir dizi güncellemeyi yavaş yavaş sunmaya başladı. Bu güncellemeler yalnızca görsel öğeleri temsil etmiyor ve firma yeni işlevler de ekliyor. Ekran Alıntısı Aracı'na bakıldığında firma, uygulamayı tek bir pakette birleştiriyor. Firmanın Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay'ın bu ayın başlarında ipucu verdiği bir başka uygulama, 'Odak Oturumları' ve Spotify entegrasyonunu destekleyen yeni Alarmlar ve Saat uygulamasıydı.
Şimdi ise Panay, Windows'ta yıllardır yerini almış çok sevilen bir uygulama olan Paint'e gelecek güncellemeyi gösteren başka bir tanıtım videosunu Twitter üzerinde yayınladı. Bu öntanıtım videosunda, modern simgeler, yuvarlatılmış köşeler ve açık ve koyu temalar için destek içeren güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü görülüyor. Özellikle tema seçenekleri, hesap makinesinin bile artık bu özelliğe sahip olmasıyla birlikte, kutu içi uygulamalara odaklanıyor gibi görünüyor. Ayrıca yazı tipi stilini ve fırça türlerini seçmenin daha kolay yolları var gibi görünüyor, özellikle kalemi olan kullanıcılar için iyileştirmeler gözüküyor.
Here's another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can't wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV— Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021
Klasik Paint uygulamasını daha önce Paint 3D ile değiştirmeyi deneyen firma, bunda pek başarılı olamadı. Ancak, bu yılın başlarında, Paint 3D'nin yeni Insider derlemeleri yüklemeleriyle beraber sunulması durduruldu ve bu da firmanın uygulamaya ve Windows'taki 3D paradigmasına odaklanmasının sona erdiğinin sinyalini veriyor. Şimdi, popüler klasik ürünün yeniden hayata dönmesi, hala basit ama işlevsel araca güvenenler tarafından hoş karşılanan bir hareket olarak gelebilir.
Diğer Windows 11 uygulamaları gibi, güncellenmiş Paint uygulaması da Microsoft Store üzerinden sunulabilir. Paint'e ek olarak, Redmondlu devin Windows 11 duyurusu sırasında yaptığı iyileştirmelerle Fotoğraflar uygulamasını da yenilemesi bekleniyor. Bu uygulama güncellemeleri Store aracılığıyla dağıtıldığından dolayı Windows 11 yapılarına bağlı olmaları gerekmeyecektir...
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