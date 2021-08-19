Tartışmalı Uygulama, 4 Yıllık Bir Aradan Sonra Geri Döndü!

İlk olarak 2013'te piyasaya sürülen ve sonunda 2017'de kapanmaya zorlanan tartışmalı anonim mesajlaşma uygulaması Yik Yak, tekrar hayata döndü. Kısa bir süre önce şirketin Twitter hesabı, uygulamanın geri döndüğünü ve ABD'deki iOS kullanıcıları için App Store üzerinden indirilebileceğini duyurdu.
Bir zamanlar üniversite öğrencileri arasında popüler olan Yik Yak'a aşina olmayanlarınız için, uygulama temelde birbirinden 8 kilometre (beş mil) yarıçapındaki insanlar için anonim bir mesajlaşma platformu olarak tanımlanabilir. Ancak uygulama, nefret söylemi ve şiddet içeren tehditlerdeki artışın ardından istikrarlı bir düşüş yaşadı. Uygulama üzerinde tehditler gönderilmesinin ardından dört öğrenci tutuklandı, bu da uygulamanın gerçekten anonim olmadığını önermekteydi.
Neredeyse dört yıl sonra geri döndüğüne göre, uygulamanın benzer nahoş sorunlarla başa çıkmak için iyi hazırlandığı tahmin edilebilir. Ayrıca firma, kullanıcılarının güvenliği için kapsamlı bir "Topluluk Kuralları" listesi yayınladı. Bu liste içerisinde zorbalık, intihar, şiddet, tehditler ve çocuklara yönelik cinsel sömürü ile ilgili bölümler bulunuyor. Bunların yanı sıra Topluluk Kurallarına uymazlarsa "kullanıcıların Yik Yak'tan yasaklanabileceği" belirtiliyor.
Başlangıçta yalnızca ABD'de ve iPhone üzerinde mevcut olmasına rağmen, resmi duyuru dizisi Yik Yak'ın "en kısa sürede" diğer ülkelerde ve daha fazla cihazda kullanılabileceğini söylüyor...
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