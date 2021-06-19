Microsoft, Windows 11 İndirme Bağlantıları İçin Google'a Başvuru Yaptı

Görünüşe göre Microsoft, insanların sızan Windows 11 ISO'sunu indirmelerini hiç istemiyor. Hatta bunun için Google'a, indirme bağlantısı içeren sonuçları kaldırması için başvuru bile yaptığı ortaya çıktı!