Microsoft, Windows 11 İndirme Bağlantıları İçin Google'a Başvuru Yaptı

Windows 11'in 21996.1 yapısı ISO dosyası olarak internete sızdığında, Windows 10'un sonunun yaklaştığını da kesin olarak öğrenmiş olduk. Bu dosya, insanların şimdiden Windows 11'in nasıl bir işletim sistemi olduğunu görmesini sağladı. Mayıs ayı sonlarında derlenmiş gibi görünen yapı, daha şimdiden heyecana neden olmuş durumda.
Ama şimdi Microsoft, kullanıcıların bu sızan ISO dosyasını indirmesini kısıtlamak istiyor gibi görünüyor. Yazılım devinin, Google'a DMCA şikayetleri gönderdiği ve ISO dosyalarına bağlantılar içeren sonuçları kaldırmasını istediği ortaya çıktı.
Microsoft, 24 Haziran'da muhtemelen Windows 11'i resmi olarak duyurmak için özel bir etkinlik düzenleyecek ve meraklıların, resmi olarak açıklanana kadar Windows 11'i görmelerini istemiyor. Ayrıca sızdırılan yapının çok eksik bir deneyim sunduğu kesin. Bu yüzden şirket, Windows 11 hakkında yanlış fikirler oluşmasından korkuyor da olabilir.
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